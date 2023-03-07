Максакова Ефимия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти15.06.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.06.1867