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Максакова Ефимия Алексеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

15.06.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Максаков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Максаков Степан Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Пётр Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.06.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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