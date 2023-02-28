Максаков Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
23.04.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890
Сын: Максаков Павел Степанович
Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
04.12.1890
Дочь: Кулюгина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1895
Дочь: Лапшева Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна
Смерть
Неизвестно