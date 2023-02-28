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Максаков Степан Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Максаков Пётр Иванович

Мать: Максакова Ефимия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1878

Жена: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890

Сын: Максаков Павел Степанович

Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1890

Дочь: Кулюгина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Максаков Иван Степанович

Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1895

Дочь: Лапшева Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Максакова Ефросинья Ерофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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