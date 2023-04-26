Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1852

Отец: Парамонов Фадей Алексеевич

Мать: Парамонова (Кучкина) Ксения Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Пётр Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1873

Дочь: (Максакова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1876

Сын: Максаков Иван Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: (Максакова) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Максаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Максаков Василий Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1886

Сын: Максаков Роман Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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