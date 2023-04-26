Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1873
Дочь: (Максакова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1876
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: (Максакова) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1881
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Максаков Василий Петрович
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1886
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно