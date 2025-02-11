Суздальцев Иван Данилович 17.01.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Иван Данилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.01.1869, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Суздальцев Данила Сергеевич10.12.1844 г.р.
Мать
Суздальцева (Симонова) Анастасия ПетровнаДо 1843 г.р.
Супруги
(Суздальцева) Варвара Анисимовна01.12.1868 г.р.
(Кулюгина) Марфа Гурьяновна01.07.1873 г.р.
Дети
(Суздальцева) Ефимия Ивановна05.07.1892 г.р.
Суздальцев Кузьма Иванович30.10.1894 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1869

Отец: Суздальцев Данила Сергеевич

Мать: Суздальцева (Симонова) Анастасия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
08.11.1889

Жена: (Суздальцева) Варвара Анисимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.07.1892

Дочь: (Суздальцева) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: (Суздальцева) Варвара Анисимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
21.05.1893

Жена: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
30.10.1894

Сын: Суздальцев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Суздальцев Василий Иванович

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.10.1897

Дочь: (Суздальцева) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.12.1901

Дочь: (Суздальцева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: (Суздальцева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: (Суздальцева) Васса Ивановна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: (Суздальцева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.