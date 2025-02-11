Суздальцев Иван Данилович
мужской, родился 17.01.1869, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСуздальцев Данила Сергеевич10.12.1844 г.р.
МатьСуздальцева (Симонова) Анастасия ПетровнаДо 1843 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Суздальцева) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: (Суздальцева) Варвара Анисимовна
Сын: Суздальцев Кузьма Иванович
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Сын: Суздальцев Василий Иванович
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Дочь: (Суздальцева) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Дочь: (Суздальцева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Дочь: (Суздальцева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Дочь: (Суздальцева) Васса Ивановна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Дочь: (Суздальцева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна