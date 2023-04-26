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Лягошин Иван Ермолаевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894

Отец: Лягошин Ермолай Иванович

Мать: Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Лягошин Яков Иванович

Мать ребёнка: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Дочь: (Лягошина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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