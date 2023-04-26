Лягошин Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894
Бракосочетание
23.01.1913
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1913
Мать ребёнка: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна
Рождение ребёнка
18.09.1915
Дочь: (Лягошина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна
Смерть
Неизвестно