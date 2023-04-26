Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1896
Бракосочетание
23.01.1913
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1913
Отец ребёнка: Лягошин Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.09.1915
Дочь: (Лягошина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лягошин Иван Ермолаевич
Смерть
Неизвестно