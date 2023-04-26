Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1896

Отец: Максаков Терентий Иванович

Мать: Максакова (Карташева) Ирина Ильинична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1913

Муж: Лягошин Иван Ермолаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1913

Сын: Лягошин Яков Иванович

Отец ребёнка: Лягошин Иван Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Дочь: (Лягошина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лягошин Иван Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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