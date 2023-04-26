Максакова (Карташева) Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Карташева) Ирина Ильинична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873

Отец: Карташев Илья Алексеевич

Мать: Карташева Анна Логиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Максаков Терентий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: (Максакова) Варвара Терентьевна

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1896

Дочь: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Дочь: (Максакова) Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1904

Сын: Максаков Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: (Максакова) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: (Максакова) Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1912

Сын: Максаков Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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