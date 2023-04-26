Максакова (Карташева) Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения07.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873
Отец: Карташев Илья Алексеевич
Мать: Карташева Анна Логиновна
Бракосочетание
01.11.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: (Максакова) Варвара Терентьевна
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1896
Дочь: Лягошина (Максакова) Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1902
Дочь: (Максакова) Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1904
Сын: Максаков Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: (Максакова) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: (Максакова) Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Максаков Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Максаков Терентий Иванович
Смерть
Неизвестно