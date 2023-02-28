Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891
Отец: Лягошин Ермолай Иванович
Мать: Лягошина Мария Тихоновна
Бракосочетание
31.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1912
Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1914
Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно