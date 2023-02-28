Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Лягошина) Дарья Ермолаевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1891

Отец: Лягошин Ермолай Иванович

Мать: Лягошина Мария Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Тырышкин Андрей Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Тырышкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Тырышкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тырышкин Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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