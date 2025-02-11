(Лягошина) Пелагея Ермолаевна
женский, родилась 30.06.1901, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 12.08.1901, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЛягошин Ермолай Иванович10.07.1856 г.р.
МатьЛягошина (Зайцева) Мария Тихоновна1860 г.р.
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Рождение
30.06.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.08.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область