(Лягошина) Пелагея Ермолаевна 30.06.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лягошина) Пелагея Ермолаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.06.1901, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 12.08.1901, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Лягошин Ермолай Иванович10.07.1856 г.р.
Мать
Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1901

Отец: Лягошин Ермолай Иванович

Мать: Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.08.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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