Лягошин Роман Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1882
Отец: Лягошин Ермолай Иванович
Мать: Лягошина Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
16.09.1903
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно