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Лягошин Роман Ермолаевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1882

Отец: Лягошин Ермолай Иванович

Мать: Лягошина Мария Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Лягошин Михаил Романович

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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