Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1903
Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: (Лягошина) Мария Романовна
Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: (Лягошина) Анна Романовна
Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич
Бракосочетание
04.04.1912
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: (Гущина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
06.02.1916
Дочь: (Гущина) Агапия Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно