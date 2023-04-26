Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883

Отец: Гущин Василий Филиппович

Мать: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягошин Роман Ермолаевич

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Лягошин Михаил Романович

Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: (Лягошина) Мария Романовна

Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: (Лягошина) Анна Романовна

Отец ребёнка: Лягошин Роман Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.04.1912

Муж: Гущин Алексей Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: (Гущина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: (Гущина) Агапия Алексеевна

Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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