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Гущин Алексей Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гущин Степан Федотович

Мать: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1901

Дочь: Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Акилина Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1909

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Акилина Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.04.1912

Жена: Гущина Ефимия Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1916

Дочь: Агапия Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Акилина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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