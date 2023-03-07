Гущин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гущин Степан Федотович
Мать: Гущина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Акилина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Акилина Дмитриевна
Бракосочетание
04.04.1912
Жена: Гущина Ефимия Васильевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1916
Дочь: Агапия Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно