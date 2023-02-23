Гущина Ирина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Гущин Степан Федотович
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Просковья Степановна
Отец ребёнка: Гущин Степан Федотович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Гущин Степан Федотович
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Гущин Степан Федотович
Рождение ребёнка
16.10.1889
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Гущин Степан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно