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Гущин Иван Степанович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гущин Степан Федотович

Мать: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.04.1893

Жена: Гущина Федосья Афанасьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Гущин Василий Иванович

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1895

Сын: Гущин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Володина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Гущин Степан Иванович

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Гущин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загзин Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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