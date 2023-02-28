Гущин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гущин Степан Федотович
Мать: Гущина Ирина Терентьевна
Бракосочетание
14.04.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1894
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.07.1895
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Володина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.07.1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.07.1908
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.07.1912
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загзин Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Федосья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно