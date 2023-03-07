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Гущин Степан Федотович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Гущин Федот Петрович

Мать: Гущина Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гущин Иван Степанович

Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1875

Дочь: Просковья Степановна

Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гущин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1889

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Ирина Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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