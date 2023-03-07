Гущин Степан Федотович
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
10.10.1875
Дочь: Просковья Степановна
Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна
Рождение ребёнка
16.10.1889
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Гущина Ирина Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Ирина Терентьевна
Смерть
Неизвестно