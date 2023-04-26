Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Горбунов Фёдор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1848
Дочь: (Гущина) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1849
Дочь: Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1852
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1858
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1863
Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович
Бракосочетание
12.?.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1870
Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович
Смерть
Неизвестно