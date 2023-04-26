Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Горбунов Фёдор Петрович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1848

Дочь: (Гущина) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Гущин Василий Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Степан Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Гущин Кирилл Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1863

Сын: Гущин Леонтий Федотович

Отец ребёнка: Гущин Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.?.1869

Муж: Невгодов Гаврила Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1870

Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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