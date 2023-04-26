Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1849

Отец: Гущин Федот Петрович

Мать: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Стюклин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1874

Дочь: (Стюклина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1876

Дочь: (Стюклина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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