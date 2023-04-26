Стюклина (Гущина) Фёкла Федотовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1871
Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1874
Дочь: (Стюклина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1876
Дочь: (Стюклина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Стюклин Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно