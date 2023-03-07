Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Гущин Федот Петрович
Бракосочетание
22.01.1879
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1881
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1882
Сын: Польгунов Иван Александрович
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1885
Дочь: Крайнова Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дёмина Агрофена Александровна
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1887
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1889
Сын: Польгунов Леонтий Александрович
Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно