Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Польгунова (Гущина) Пелагея Федотовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Гущин Федот Петрович

Мать: Гущина Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Польгунов Александр Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Польгунов Иван Александрович

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Крайнова Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дёмина Агрофена Александровна

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Сын: Польгунов Леонтий Александрович

Отец ребёнка: Польгунов Александр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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