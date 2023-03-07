Крайнова (Польгунова) Агриппина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1885
Рождение ребёнка
23.03.1901
Сын: Крайнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крайнов Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1902
Сын: Крайнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Крайнов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно