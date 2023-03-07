Крайнова (Польгунова) Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Польгунова) Агриппина Александровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1885

Отец: Польгунов Александр Петрович

Мать: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1901

Сын: Крайнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крайнов Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1902

Сын: Крайнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Крайнов Василий Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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