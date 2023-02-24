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Польгунов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Польгунов Пётр Егорович

Мать: Польгунова Евдокия Тихоновна

Бракосочетание
22.01.1879

Жена: Польгунова Пелагея Федотовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1882

Сын: Польгунов Иван Александрович

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Крайнова Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дёмина Агрофена Александровна

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Сын: Польгунов Леонтий Александрович

Мать ребёнка: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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