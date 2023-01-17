Польгунов Леонтий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1889
Дата смерти05.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1889
Бракосочетание
08.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна
Смерть
05.10.1916
Рождение ребёнка
24.12.1916
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна