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Польгунов Леонтий Александрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1889

Дата смерти

05.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1889

Отец: Польгунов Александр Петрович

Мать: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Польгунова Елена Леонтьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.10.1916
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1916

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Польгунова Елена Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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