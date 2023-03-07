Польгунова (Парамонова) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Польгунова (Парамонова) Елена Леонтьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890

Отец: Парамонов Леонтий Лукич

Мать: Парамонова Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Польгунов Леонтий Александрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1916

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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