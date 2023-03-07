Польгунова (Парамонова) Елена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1890
Бракосочетание
08.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1911
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович
Рождение ребёнка
24.12.1916
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Польгунов Леонтий Александрович
Смерть
Неизвестно