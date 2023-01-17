Парамонова (Тырышкина) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864
Бракосочетание
04.04.1882
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1882
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
26.03.1884
Дочь: Фролова Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
28.05.1886
Дочь: Федосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Польгунова Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
25.06.1893
Сын: Парамонов Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
22.03.1895
Сын: Парамонов Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
26.03.1897
Сын: Парамонов Ефим Леонтьевич
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
04.02.1901
Дочь: Агафья Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
08.01.1903
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Рождение ребёнка
05.10.1905
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич
Смерть
Неизвестно