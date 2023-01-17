Парамонова (Тырышкина) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонова (Тырышкина) Федосья Ивановна

Парамонова (Тырышкина) Федосья Ивановна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1864

Отец: Тырышкин Иван Прокофьевич

Мать: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.04.1882

Муж: Парамонов Леонтий Лукич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1882

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1884

Дочь: Фролова Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1886

Дочь: Федосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Польгунова Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1893

Сын: Парамонов Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1895

Сын: Парамонов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1897

Сын: Парамонов Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1901

Дочь: Агафья Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1903

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1905

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Парамонов Леонтий Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close