Фролова (Парамонова) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Парамонова) Мария Леонтьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1884

Отец: Парамонов Леонтий Лукич

Мать: Парамонова (Тырышкина) Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1903

Дочь: (Фролова) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Фролов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Дочь: (Фролова) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Фролов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1911

Дочь: (Фролова) Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: (Фролова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Фролов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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