Фролова (Парамонова) Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1903
Дочь: (Фролова) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1905
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1908
Дочь: (Фролова) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.02.1910
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1911
Дочь: (Фролова) Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: (Фролова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1916
Отец ребёнка: Фролов Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно