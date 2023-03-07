Фролов Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882
Отец: Фролов Дмитрий Сидорович
Мать: Фролова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1903
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.10.1905
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.09.1908
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.05.1911
Дочь: Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.03.1916
Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно