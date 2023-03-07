Фролов Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Фёдор Дмитриевич

Фролов Фёдор Дмитриевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1882

Отец: Фролов Дмитрий Сидорович

Мать: Фролова Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1903

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Фролов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1908

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Фролов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1911

Дочь: Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Фролов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Фролова Мария Леонтьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close