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Тырышкин Иван Прокофьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тырышкин Прокофий Игнатьевич

Мать: Тырышкина Евдокия Прохоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Тырышкина Матрёна Егоровна

Рождение ребёнка
12.01.1850

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1851

Сын: Тырышкин Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1857

Дочь: Володина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Колотушкина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1864

Дочь: Парамонова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.1867

Сын: Тырышкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1869

Сын: Тырышкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Суздальцева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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