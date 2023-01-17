Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Польгунов Александр Петрович

Мать: Польгунова Пелагея Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Дёмин Михаил Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Дёмин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Сын: Дёмин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Сын: Дёмин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close