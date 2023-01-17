Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
02.11.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904
Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
29.03.1906
Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1915
Отец ребёнка: Дёмин Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно