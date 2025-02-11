Невгодов Гаврила Филиппович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Невгодов Гаврила Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825

умер Неизвестно

Супруги
Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна1827 г.р.
Невгодова Ирина Савельевна1843 г.р.
Дети
Невгодова Агриппина Гавриловна10.06.1867 г.р.
(Невгодова) Пелагея Гавриловна10.10.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невгодова Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
10.06.1867

Сын: Невгодова Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Невгодова Ирина Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.10.1868

Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Невгодова Ирина Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.10.1869

Жена: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.09.1870

Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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