Невгодов Гаврила Филиппович
мужской, родился 1825
умер Неизвестно
Супруги
Невгодова Ирина Савельевна1843 г.р.
Дети
Невгодова Агриппина Гавриловна10.06.1867 г.р.
(Невгодова) Пелагея Гавриловна10.10.1868 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1867
Сын: Невгодова Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Невгодова Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
10.10.1868
Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Невгодова Ирина Савельевна
Бракосочетание
12.10.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1870
Дочь: (Невгодова) Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Гущина (Гарбунова) Синклитикия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно