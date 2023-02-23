Невгодова Ирина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невгодова Ирина Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1867

Сын: Невгодова Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1868

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невгодов Гаврила Филиппович

Смерть
14.10.1868
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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