Невгодова Ирина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти14.10.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1867
Сын: Невгодова Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович
Рождение ребёнка
10.10.1868
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Невгодов Гаврила Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1868