Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1874

Отец: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Мать: Марфина Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.04.1893

Муж: Гущин Иван Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Гущин Василий Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1895

Сын: Гущин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Володина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Гущин Степан Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1912

Сын: Гущин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загзин Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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