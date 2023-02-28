Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1874
Бракосочетание
14.04.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1894
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
03.07.1895
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Володина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1908
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1908
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1912
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загзин Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно