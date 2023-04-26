Марфина Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1873
Дочь: (Суздальцева) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суздальцев Пётр Афанасьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1878
Дочь: Горматова (Суздальцева) Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.10.1880
Сын: Суздальцев Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.11.1883
Сын: Суздальцев Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: (Суздальцева) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.1886
Сын: Суздальцев Прохор Афанасьевич
Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно