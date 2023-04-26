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Марфина Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфин Макар Григорьевич

Рождение ребёнка
02.07.1873

Дочь: (Суздальцева) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Суздальцев Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1878

Дочь: Горматова (Суздальцева) Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1880

Сын: Суздальцев Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883

Сын: Суздальцев Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: (Суздальцева) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Сын: Суздальцев Прохор Афанасьевич

Отец ребёнка: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно

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