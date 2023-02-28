Суздальцев Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880
Рождение ребёнка
01.08.1906
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Суздальцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1911
Сын: Суздальцев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно