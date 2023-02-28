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Суздальцев Дмитрий Афанасьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1880

Отец: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Мать: Марфина Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1906

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Суздальцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1911

Сын: Суздальцев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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