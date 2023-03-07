Горматова (Суздальцева) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Суздальцева) Марина Афанасьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878

Отец: Суздальцев Афанасий Сергеевич

Мать: Марфина Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.05.1895

Муж: Горматов Григорий Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1901

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Григорьвена

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1905

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1907

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1912

Сын: Горматов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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