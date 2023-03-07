Горматова (Суздальцева) Марина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1878
Бракосочетание
14.05.1895
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1901
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Григорьвена
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1905
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1907
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
16.01.1910
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1912
Сын: Горматов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Горматов Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно