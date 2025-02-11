Гущин Василий Иванович
мужской, родился 21.03.1894, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГущин Иван Степанович1872 г.р.
МатьГущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна25.05.1874 г.р.
Супруги
Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна21.08.1892 г.р.
Дети
Гущин Иван Васильевич28.01.1914 г.р.
(Гущина) Татьяна Васильевна29.08.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894
Бракосочетание
14.01.1913
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1914
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: (Гущина) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно