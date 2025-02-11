Гущин Василий Иванович 21.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущин Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.03.1894, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гущин Иван Степанович1872 г.р.
Мать
Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна25.05.1874 г.р.
Супруги
Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна21.08.1892 г.р.
Дети
Гущин Иван Васильевич28.01.1914 г.р.
(Гущина) Татьяна Васильевна29.08.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894

Отец: Гущин Иван Степанович

Мать: Гущина (Суздальцева) Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
14.01.1913

Жена: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Гущин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: (Гущина) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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