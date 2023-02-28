Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1892

Отец: Михенчев Фёдор Прохорович

Мать: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1913

Муж: Гущин Василий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Гущин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close