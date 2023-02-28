Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1892
Бракосочетание
14.01.1913
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1914
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно