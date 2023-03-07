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Михенчев Фёдор Прохорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Михенчев Прохор Петрович

Мать: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1874

Жена: Михенчева Евдокия Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1875

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1878

Жена: Михенчева Пелагея Никадоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Михенчев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1883

Дочь: Лягошина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Михенчев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1890

Сын: Михенчев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1892

Дочь: Гущина Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1897

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Михенчев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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