Михенчев Фёдор Прохорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
18.01.1874
Рождение ребёнка
17.02.1875
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
01.11.1878
Рождение ребёнка
01.01.1880
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
30.08.1883
Дочь: Лягошина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
04.09.1887
Сын: Михенчев Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
04.05.1890
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
21.08.1892
Дочь: Гущина Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
08.01.1897
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
25.09.1902
Сын: Михенчев Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Михенчева Пелагея Никадоровна
Смерть
Неизвестно