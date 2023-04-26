Лягошина (Михенчева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Михенчева) Анна Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1883

Отец: Михенчев Фёдор Прохорович

Мать: Михенчева (Деревягина) Пелагея Никадоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.10.1901

Муж: Лягошин Пётр Андреевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: (Лягошина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: (Лягошина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Лягошин Александр Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Лягошин Константин Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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