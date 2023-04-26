Лягошина (Михенчева) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1883
Бракосочетание
08.10.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: (Лягошина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: (Лягошина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1909
Сын: Лягошин Александр Петрович
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Лягошин Константин Петрович
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно