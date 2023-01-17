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Лягошин Пётр Андреевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1882

Отец: Лягошин Андрей Максимович

Мать: Лягошина Ефимия Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.10.1901

Жена: Лягошина Анна Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1902

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Лягошин Александр Петрович

Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Лягошин Константин Петрович

Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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