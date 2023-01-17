Лягошин Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1882
Бракосочетание
08.10.1901
Жена: Лягошина Анна Фёдоровна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1902
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.12.1909
Сын: Лягошин Александр Петрович
Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Лягошин Константин Петрович
Мать ребёнка: Лягошина Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно