Михенчева (Деревягина) Пелагея Никадоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Деревягина) Пелагея Никадоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Деревягин Никандр Иванович

Мать: Деревягина (Стюклина) Евдокия Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1878

Муж: Михенчев Фёдор Прохорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Михенчев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: (Михенчева) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1883

Дочь: Лягошина (Михенчева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: (Михенчева) Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Михенчев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1890

Сын: Михенчев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1892

Дочь: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1897

Дочь: (Михенчева) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Михенчев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1904

Дочь: (Михенчева) Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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