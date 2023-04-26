Михенчева (Деревягина) Пелагея Никадоровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
01.11.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1880
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: (Михенчева) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
30.08.1883
Дочь: Лягошина (Михенчева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: (Михенчева) Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
04.09.1887
Сын: Михенчев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
04.05.1890
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
21.08.1892
Дочь: Гущина (Михенчева) Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
08.01.1897
Дочь: (Михенчева) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
25.09.1902
Сын: Михенчев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Дочь: (Михенчева) Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Смерть
Неизвестно