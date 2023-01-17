Михенчев Прохор Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
13.02.1850
Бракосочетание
21.01.1852
Рождение ребёнка
18.11.1852
Дочь: Тырышкина Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михенчев Фёдор Прохорович
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1863
Дочь: Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.04.1865
Сын: Михенчев Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.07.1866
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1869
Сын: Михенчев Анисим Прохорович
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1871
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1876
Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна
Смерть
Неизвестно