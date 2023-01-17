Михенчев Прохор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихенчев Прохор Петрович

Михенчев Прохор Петрович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Михенчев Пётр Иванович

Мать: Михенчева Матрёна Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1850

Жена: Тырышкина Пелагея Тимофеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1852

Жена: Михенчева Матрёна Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1852

Дочь: Тырышкина Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михенчев Фёдор Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1863

Дочь: Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1865

Сын: Михенчев Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Михенчев Илья Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1869

Сын: Михенчев Анисим Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1871

Сын: Михенчев Пётр Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1876

Сын: Михенчев Ефим Прохорович

Мать ребёнка: Михенчева Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close