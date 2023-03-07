Михенчева Матрёна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михенчев Ксенофонт Петрович
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1835
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Михенчев Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михенчев Зиновий Петрович
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно