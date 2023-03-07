Михенчева Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихенчева Матрёна Дмитриевна

Михенчева Матрёна Дмитриевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Михенчев Логин Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Михенчев Иван Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Михенчев Прохор Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Михенчев Ксенофонт Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Михенчев Яков Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1835

Сын: Михенчев Иван Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Михенчев Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Михенчев Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михенчев Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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