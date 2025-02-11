Михенчев Логин Петрович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Михенчев Логин Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 18.11.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Михенчев Пётр Иванович1791 г.р.
Мать
Михенчева Матрёна ДмитриевнаДо 1817 г.р.
Супруги
Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна1826 г.р.
Дети
(Михенчева) Ксения Логиновна23.01.1849 г.р.
Суздальцева (Михенчева) Евгения Логиновна06.10.1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михенчев Пётр Иванович

Мать: Михенчева Матрёна Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
22.01.1846

Жена: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: (Михенчева) Ксения Логиновна

Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.10.1850

Дочь: Суздальцева (Михенчева) Евгения Логиновна

Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна

Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: (Михенчева) Татьяна Логиновна

Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.06.1864

Дочь: (Михенчева) Марфа Логиновна

Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.05.1865

Сын: Михенчев Михаил Логинович

Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: (Михенчева) Матрёна Логиновга

Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Михенчев Тимофей Логинович

Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Михенчева) Марина Логиновна

Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
18.11.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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