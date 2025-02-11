Михенчев Логин Петрович
мужской, родился 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 18.11.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецМихенчев Пётр Иванович1791 г.р.
МатьМихенчева Матрёна ДмитриевнаДо 1817 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: (Михенчева) Ксения Логиновна
Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна
Дочь: Суздальцева (Михенчева) Евгения Логиновна
Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна
Дочь: Гарбунова (Михенчева) Надежда Логиновна
Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна
Дочь: (Михенчева) Татьяна Логиновна
Мать ребёнка: Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна
Дочь: (Михенчева) Марфа Логиновна
Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна
Сын: Михенчев Михаил Логинович
Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна
Дочь: (Михенчева) Матрёна Логиновга
Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна
Сын: Михенчев Тимофей Логинович
Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна
Дочь: (Михенчева) Марина Логиновна
Мать ребёнка: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна