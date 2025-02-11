(Михенчева) Матрёна Логиновга 13.11.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

(Михенчева) Матрёна Логиновга

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.11.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 03.02.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мать
Малькова (Родимова) Пелагея НиколаевнаДо 1844 г.р.
Отец
Михенчев Логин Петрович1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1866

Отец: Михенчев Логин Петрович

Мать: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
03.02.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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