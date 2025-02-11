(Михенчева) Матрёна Логиновга
женский, родилась 13.11.1866, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 03.02.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
МатьМалькова (Родимова) Пелагея НиколаевнаДо 1844 г.р.
ОтецМихенчев Логин Петрович1823 г.р.
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Рождение
13.11.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.02.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область