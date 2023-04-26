Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: Родимов Николай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.1864
Дочь: (Михенчева) Марфа Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1865
Сын: Михенчев Михаил Логинович
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
13.11.1866
Дочь: (Михенчева) Матрёна Логиновга
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1869
Сын: Михенчев Тимофей Логинович
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: (Михенчева) Марина Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Смерть
Неизвестно