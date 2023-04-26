Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Родимов Николай Никифорович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1861

Сын: Мальков Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: не указан

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1864

Дочь: (Михенчева) Марфа Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1865

Сын: Михенчев Михаил Логинович

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: (Михенчева) Матрёна Логиновга

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Михенчев Тимофей Логинович

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: (Михенчева) Марина Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.