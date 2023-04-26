Родимов Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодимов Николай Никифорович

Родимов Николай Никифорович

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Родимов Никифор

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1844

Дочь: Малькова (Родимова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.