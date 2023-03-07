Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
22.01.1846
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1849
Дочь: Ксения Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1850
Дочь: Суздальцева Евгения Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гарбунова Надежда Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1858
Дочь: Татьяна Логиновна
Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович
Смерть
Неизвестно