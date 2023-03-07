Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

Михенчева (Наумичева) Авдотья Алексеевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Наумичев Алексей Яковлевич

Мать: Наумичева Ульяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1846

Муж: Михенчев Логин Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: Ксения Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1850

Дочь: Суздальцева Евгения Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гарбунова Надежда Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Татьяна Логиновна

Отец ребёнка: Михенчев Логин Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close