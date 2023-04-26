Михенчев Ксенофонт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихенчев Ксенофонт Петрович

Михенчев Ксенофонт Петрович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Михенчев Пётр Иванович

Мать: Михенчева Матрёна Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: (Михенчева) Марфа Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1878

Дочь: (Михенчева) Татьяна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.02.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.