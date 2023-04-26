Михенчев Ксенофонт Петрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти23.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: (Михенчева) Марфа Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна
Рождение ребёнка
11.01.1878
Дочь: (Михенчева) Татьяна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Михенчева (Зайцева) Екатерина Трофимовна
Смерть
23.02.1893