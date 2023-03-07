Михенчев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти06.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
18.04.1848
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1851
Сын: Михенчев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зайцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.08.1858
Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Зимина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна
Смерть
06.09.1890