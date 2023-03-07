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Михенчев Иван Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Михенчев Пётр Иванович

Мать: Михенчева Матрёна Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.04.1848

Жена: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Михенчев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зайцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1858

Сын: Михенчев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Зимина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.09.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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