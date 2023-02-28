Михенчев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихенчев Пётр Иванович

Михенчев Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.08.1858

Дата смерти

20.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1858

Отец: Михенчев Иван Петрович

Мать: Михенчева Аксинья Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1878

Жена: Михенчева Екатерина Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Михенчев Иван Петрович

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1886

Сын: Михенчев Георгий Петрович

Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.07.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close