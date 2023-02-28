Михенчев Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.08.1858
Дата смерти20.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1858
Бракосочетание
03.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1882
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1886
Сын: Михенчев Георгий Петрович
Мать ребёнка: Михенчева Екатерина Ивановна
Смерть
20.07.1892