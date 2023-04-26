Михенчева (Карташева) Аксинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Карташева) Аксинья Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.03.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Карташев Фёдор Алексеевич

Мать: Карташева Агафья Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.04.1848

Муж: Михенчев Иван Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1851

Сын: Михенчев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1858

Сын: Михенчев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1864

Дочь: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.03.1868
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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