Михенчева (Карташева) Аксинья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти21.03.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
18.04.1848
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1851
Сын: Михенчев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зайцева (Михенчева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1858
Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1864
Дочь: Зимина (Михенчева) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Михенчев Иван Петрович
Смерть
21.03.1868